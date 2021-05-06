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Повышение налогов не легализует рынок земли, а загонит его еще дальше в "тень", - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 11:47
Автор: РБК-Украина

Из-за "теневых" схем по аренде земли страна теряет миллиарды. Поэтому власть должна перекрыть щели в законодательстве, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в эфире "Украина 24".

"Действительно, объемы теневого рынка аренды и теневой обработки сельскохозяйственных земель очень велики. Мы оцениваем его на уровне около 8 млн гектаров земли. Это эквивалент около 24 млрд арендной платы в год", - рассказал сластен.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо закрыть щели в законодательстве. А если просто увеличить ставки налогов, как планирует власть, то ситуация лишь ухудшится, и бизнес еще больше начнет переходить в тень.

"Есть определенные щели в законодательстве, которые сейчас позволяют этому происходить. Если будет увеличен уровень нагрузки налоговой, то это отнюдь не будет стимулировать бизнес работать легально. Напротив, мы увидим увеличение количества теневой обработки сельскохозяйственных земель. И по сути увеличения налоговой базы, поступлений так и не произойдет. Потому что большая часть просто начнет переходить в дальнейшем в тень", - пояснил он.

Напомним, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман подчеркнул, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

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