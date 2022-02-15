UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Повышение налогов на добычу газа в Украине снизит объем инвестиций, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Идея правительства повысить ренту на газ точно не будет стимулировать рост добычи собственного газа в Украине и заметно снизит инвестиции в поиск и разработку месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного банкира Сергея Фурсы.

"Это точно не будет стимулировать рост добычи газа в Украине в ближайшее время", - считает эксперт.

Он отметил, что подобное решение повлияет на инвестиционную активность компаний и инвестиции в отрасль сократятся.

"Я не думаю, что будет сокращение добычи газа. Я думаю, что это может повлиять на инвестиционную активность компаний", - добавил Фурса.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

Читайте РБК-Украина в Google News
НалогиГаз