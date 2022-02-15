Підвищення податків на видобуток газу в Україні зменшить обсяг інвестицій, - експерт

Ідея уряду підвищити ренту на газ точно не стимулюватиме зростання видобутку власного газу в Україні та помітно знизить інвестиції у пошук та розробку родовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційного банкіра Сергія Фурси.

"Це точно не стимулюватиме зростання видобутку газу в Україні найближчим часом", - вважає експерт. Він зазначив, що подібне рішення вплине на інвестиційну активність компаній та інвестиції у галузь скоротяться. "Я не думаю, що буде скорочення видобутку газу. Я думаю, що це може вплинути на інвестиційну активність компаній", - додав Фурса.