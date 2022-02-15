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Повышение налогов на добычу газа в Украине снизит объем инвестиций, - эксперт

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 12:28
Повышение налогов на добычу газа в Украине снизит объем инвестиций, - эксперт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Идея правительства повысить ренту на газ точно не будет стимулировать рост добычи собственного газа в Украине и заметно снизит инвестиции в поиск и разработку месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного банкира Сергея Фурсы.

"Это точно не будет стимулировать рост добычи газа в Украине в ближайшее время", - считает эксперт.

Он отметил, что подобное решение повлияет на инвестиционную активность компаний и инвестиции в отрасль сократятся.

"Я не думаю, что будет сокращение добычи газа. Я думаю, что это может повлиять на инвестиционную активность компаний", - добавил Фурса.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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