Повышение налогов на добычу газа в Украине снизит объем инвестиций, - эксперт

Идея правительства повысить ренту на газ точно не будет стимулировать рост добычи собственного газа в Украине и заметно снизит инвестиции в поиск и разработку месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного банкира Сергея Фурсы.

"Это точно не будет стимулировать рост добычи газа в Украине в ближайшее время", - считает эксперт.

Он отметил, что подобное решение повлияет на инвестиционную активность компаний и инвестиции в отрасль сократятся.

"Я не думаю, что будет сокращение добычи газа. Я думаю, что это может повлиять на инвестиционную активность компаний", - добавил Фурса.