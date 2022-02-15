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Підвищення податків на видобуток газу в Україні зменшить обсяг інвестицій, - експерт

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 12:28
Підвищення податків на видобуток газу в Україні зменшить обсяг інвестицій, - експерт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ідея уряду підвищити ренту на газ точно не стимулюватиме зростання видобутку власного газу в Україні та помітно знизить інвестиції у пошук та розробку родовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційного банкіра Сергія Фурси.

"Це точно не стимулюватиме зростання видобутку газу в Україні найближчим часом", - вважає експерт.

Він зазначив, що подібне рішення вплине на інвестиційну активність компаній та інвестиції у галузь скоротяться.

"Я не думаю, що буде скорочення видобутку газу. Я думаю, що це може вплинути на інвестиційну активність компаній", - додав Фурса.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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