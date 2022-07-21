UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как повышение курса доллара на 25% повлияет на рост цен в Украине: прогноз НБУ

Фото: заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение НБУ официального курса на 25% до 36,6 гривен приведет к росту цен в Украине на 2-3%. Часть повышения будет за счет горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"По нашему мнению, повышение официального курса на динамику инфляции будет достаточно умеренным", - сказал он.

По оценкам НБУ, в корзине для расчета импортные товары составляют примерно треть.

"Но даже для этих импортированных товаров перенос от официального обменного курса будет не полным", - считает Николайчук, поскольку частично будет компенсироваться сокращением маржи импортеров, а частично в цены уже были заложены курсовые ожидания. Еще часть завозилась за наличную валюту по рыночному курсу.

По его словам, в цифрах повышение курса приведет на увеличение инфляции на "два-три процентных пункта", из которых повышение цен на топливо составит 0,6-0,8 п.п.

Николайчук также добавил, что повышение курса доллара уже заложено в новый прогноз НБУ по росту инфляции в 2022 году до 31%.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

Повышение курса приведет к тому, что тот импорт который ранее заходил в Украину почти по 30, сегодня будет пересчитан по 37 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараЦены на продукты