Як підвищення курсу долара на 25% вплине на зростання цін в Україні: прогноз НБУ

"На нашу думку, підвищення офіційного курсу на динаміку інфляції буде досить помірною", - сказав він.

За оцінками НБУ, в кошику для розрахунку імпортні товари становлять приблизно третину.

"Але навіть для цих імпортованих товарів перенос від офіційного обмінного курсу буде не повним", - вважає Ніколайчук, оскільки частково буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені курсові очікування. Ще частина завозилася за готівкову валюту за ринковим курсом.

За його словами, в цифрах підвищення курсу приведе на збільшення інфляції на "два-три відсоткових пункти", з яких підвищення цін на пальне становитиме 0,6-0,8 в.п.

Ніколайчук також додав, що підвищення курсу долара вже закладено в новий прогноз НБУ щодо зростання інфляції у 2022 році до 31%.