Повышая налоги, власть уничтожает бизнес в Украине, - нардеп

Повышением налогов власть уничтожит бизнес и спровоцируют тотальный рост цен.
Об этом заявил народный депутат Олег Синютка в эфире "Украина 24".
"То, что власть сегодня эксплуатирует предпринимателей, которые в условиях карантина, локдаунов и так находятся в очень неприятной и непростой ситуации - это очень странно", - сказал Синютка.
По его словам, повышением налогов власть уничтожит бизнес, который и так пострадал из-за карантинных ограничений, что недопустимо. Он также подчеркнул: все страны Европы сейчас пытаются помочь бизнесу, и предлагают различные программы поддержки и прямые дотации.
Депутат также отметил: такая политика отечественных властей негативно скажется не только на бизнесе, но и обычных гражданах, которые страдают от тотального роста цен.
"Что касается вообще ситуации, которая есть в экономике Украины, то по моему мнению, это чувствуют не только экономисты, это чувствуют все люди, которые живут. Потому что все цены на сегодняшний момент растут", - сказал Синютка.
Напомним, ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что власть должна предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.
В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.