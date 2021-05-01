Підвищуючи податки, влада нищить бізнес в Україні, - нардеп

"Те, що влада сьогодні визискує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так знаходяться в дуже неприємній і непростій ситуації - це дуже дивно", - сказав Синютка.

За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимо. Він також наголосив: всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу, і пропонують різні програми підтримки і прямі дотації.

Депутат також зазначив: така політика вітчизняної влади негативно позначиться не лише на бізнесі, а й звичайних громадянах, які потерпають від тотального зростання цін.

"Що стосується взагалі ситуації, яка є в економіці України, то на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Тому що всі ціни на сьогоднішній момент зростають", - сказав Синютка.