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Підвищуючи податки, влада нищить бізнес в Україні, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Підвищенням податків влада знищить бізнес і спровокує тотальне зростання цін.

Про це заявив народний депутат Олег Синютка в ефірі "Україна 24".

"Те, що влада сьогодні визискує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так знаходяться в дуже неприємній і непростій ситуації - це дуже дивно", - сказав Синютка.

За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимо. Він також наголосив: всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу, і пропонують різні програми підтримки і прямі дотації.

Депутат також зазначив: така політика вітчизняної влади негативно позначиться не лише на бізнесі, а й звичайних громадянах, які потерпають від тотального зростання цін.

"Що стосується взагалі ситуації, яка є в економіці України, то на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Тому що всі ціни на сьогоднішній момент зростають", - сказав Синютка.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу і населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.

Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства.

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