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Повышает уровень антител: ЕС рекомендует смешивание различных типов вакцин

Автор: Сергей Пышкин

Смешивание различных типов вакцин от коронавируса, в результате дает большее количество антител. Это, со своей стороны, повышает защиту от заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по лекарственным средствам.

Согласно данным исследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC):

  • применение вирусной векторной вакцины (AstraZeneca) и препарата на основе мРНК (Moderna, Pfizer) приводит к выработке большего количества антител, чем во время прививки одним типом;

  • использование вирусной векторной вакцины (CoronaVac) в качестве второй дозы или же использование двух различных вакцин на основе мРНК пока недостаточно изучено.

Исследования вакцинации двумя разными типами препаратов продолжатся и в дальнейшем, чтобы определить насколько это безопасно в долгосрочной перспективе.

Между тем в EMA и ECDC убеждены в том, что гетерологическая вакцинация (прививка вакцинами разного типа) поможет придать больше гибкости при выборе препарата.

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