Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к военным КНДР

Солдатам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которых отправили помогать Российской Федерации (РФ) в войне, не нужно повторять бессмысленную судьбу российских оккупантов. Украина готова предоставить им убежище, если они будут сдаваться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал проекта "Хочу жить".

"Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой. Сдавайтесь в плен! Украина даст убежище вам, накормит и обогреет", - отмечает проект.

Тысячи российских оккупантов, которые сдались в плен - сделали правильный выбор и сейчас ожидают завершения полномасштабной войны в комфортных казармах, с трехразовым горячим питанием и медицинским обслуживанием.

"Неважно, сколько солдат отправит Пхеньян на помощь России, неважно, на какое направление - украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов", - добавляет проект "Хочу жить".

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КНДР отправила солдат воевать против Украины

Солдаты Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины. По информации источников РБК-Украина, северокорейские военные уже были доставлены в Россию для подготовки к войне.

Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, где зафиксировано, как этим солдатам выдают российскую военную форму на одном из полигонов на Дальнем Востоке. Сейчас появились новые подтверждения их присутствия на территории России.

В ответ на углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, Южная Корея пообещала постепенно вводить "дополнительные меры" против обеих стран, усиливая давление в ответ на их действия.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, у Украины есть информация о подготовке двух бригад военных из Северной Кореи.