Повторяет сценарий в Абхазии. МИД Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР". Говорит, что РФ повторяет сценарий в Абхазии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД Грузии.
В заявлении говорится, что Грузия с тревогой наблюдает за последними событиями вокруг Украины, что является очень серьезным вызовом европейской безопасности.
"Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которое фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Грузии", - говорится в заявлении.
Напомним, в России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.
Отметим, президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР".