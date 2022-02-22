Повторяет сценарий в Абхазии. МИД Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР" . Говорит, что РФ повторяет сценарий в Абхазии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление МИД Грузии .

В заявлении говорится, что Грузия с тревогой наблюдает за последними событиями вокруг Украины, что является очень серьезным вызовом европейской безопасности.

"Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которое фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Грузии", - говорится в заявлении.