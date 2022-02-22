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Повторює сценарій в Абхазії. МЗС Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР"

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР". Каже, що РФ повторює сценарій в Абхазії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС Грузії.

У заяві йдеться, що Грузія з тривогою спостерігає за останніми подіями навколо України, що є дуже серйозним викликом європейській безпеці.

"Визнання Російською Федерацією українських територій Донецької та Луганської областей в якості незалежних держав є черговим грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права, яке фактично повторює російську інтервенцію 2008 року в Грузії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Росії ще не прийняли рішення щодо кордонів "ЛДНР". Спочатку хочуть ратифікувати договір про дружбу.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

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