Границы признания Россией "ЛДНР". Официально решения пока нет
В России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.
По ее словам, решение о признании независимости "ЛДНР" не было обусловлено эмоциями.
"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений, - ред.) свершиться", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах Россия признает "ЛНР" и "ДНР".
В то же время, глава думского комитета по СНГ Калашников (КПРФ) заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.
Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.