Границы признания Россией "ЛДНР". Официально решения пока нет

В России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

По ее словам, решение о признании независимости "ЛДНР" не было обусловлено эмоциями.

"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений, - ред.) свершиться", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах Россия признает "ЛНР" и "ДНР".

В то же время, глава думского комитета по СНГ Калашников (КПРФ) заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.