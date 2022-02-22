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Повторяет сценарий в Абхазии. МИД Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР"

Новина українською →
Тбилиси, Вторник 22 февраля 2022 09:41
Повторяет сценарий в Абхазии. МИД Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР" Фото: МИД Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР" (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Грузии осуждает признание Россией "ЛДНР". Говорит, что РФ повторяет сценарий в Абхазии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД Грузии.

В заявлении говорится, что Грузия с тревогой наблюдает за последними событиями вокруг Украины, что является очень серьезным вызовом европейской безопасности.

"Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которое фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Грузии", - говорится в заявлении.

Напомним, в России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.

Отметим, президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

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