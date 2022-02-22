Повторює сценарій в Абхазії. МЗС Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР" . Каже, що РФ повторює сценарій в Абхазії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву МЗС Грузії .

У заяві йдеться, що Грузія з тривогою спостерігає за останніми подіями навколо України, що є дуже серйозним викликом європейській безпеці.

"Визнання Російською Федерацією українських територій Донецької та Луганської областей в якості незалежних держав є черговим грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права, яке фактично повторює російську інтервенцію 2008 року в Грузії", - йдеться в заяві.