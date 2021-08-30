Повторный аукцион по приватизации ОГХК назначат на октябрь, - Пидласа

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа", замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы.

Как известно, 31 августа должен был состояться аукцион по продаже ОГХК, но Фонд госимущества его отменил.

"На аукцион успели подать заявки 3 инвестора. Один из претендентов связан с бывшим арендатором двух титановых комбинатов, которые сейчас объединены в одну ОГХК. Еще один из претендентов - неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", - объясняет Пидласа.

По ее словам, двое из трех заявителей даже не удосужились подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе. Поэтому оба были дисквалифицированы.

"В этой ситуации сработала норма, которую продвигала "Слуга народа" - во время карантина нельзя выкупить предприятие по стартовой цене. И один допущенный к аукциону заявитель означает отмену торгов", - сообщила депутат.

Пидласа рассказала, что Фонд госимущества вел переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, 18 из них подписали договор о неразглашении и активно изучали информацию о предприятии. Но им не хватило отведенных законом 2 месяцев перед аукционом, чтобы детально изучить все данные о ОГХК и принять решение об участии в аукционе.

"Надо было изучить более 10 тыс. страниц документов, согласовать решение с наблюдательными советами и акционерами, а это кропотливый и длительный процесс. Учитывая, что целый ряд компаний просил о дополнительном времени, отсрочка аукциона является положительным решением. Это поможет привлечь качественного инвестора, который обеспечит развитие предприятия, а конкуренция позволит повысить стартовую цену - не 3,7 млрд грн, как сейчас, а значительно больше", - убеждена Пидласа.

По ее словам приватизация состоится в октябре, а государство получит максимум поступлений в бюджет от продажи ОГХК.

Как отметил в комментарии "Интерфакс-Украина" заместитель главы ФГИ Тарас Елейко, новый аукцион пройдет 29 октября в 11:00.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", - прокомментировал Тарас Елейко.