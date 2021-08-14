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Стоимость ОГХК при приватизации значительно превысит стартовую цену аукциона, - эксперт

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Киев, Суббота 14 августа 2021 17:41
Стоимость ОГХК при приватизации значительно превысит стартовую цену аукциона, - эксперт Фото: стоимость ОГХК при приватизации значительно превысит стартовую цену аукциона (umcc-titanium.com)
Автор: РБК-Украина

В ходе приватизационного аукциона АО "Обьединенная горно-химическая компания" стартовая цена значительно вырастет со стартовых 3,7 млрд грн, в том числе благодаря получению нового титанового участка для разработки.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк в Facebook.

По его словам, накануне приватизации ОГХК команде Фонда госимущества приходится противостоять "олигархам и коррупционерам”, которые до этого контролировали госпредприятия. Оппоненты приватизации, в том числе прибегают к угрозам и информационным атакам.

“Например печально история с ОГХК и Фирташем. Который всеми силами пытается сорвать приватизационные процессы и не допустить прозрачного аукциона, потому что привык к другим методам, которые далеки от государственных интересов. Понятно, что стоимость в 3,7 миллиарда к уплате олигархом не желательна, тем более все понимают, что это только начало торгов”, - рассуждает эксперт.

Так, несмотря на существенный рост стартовой цены в ходе подготовки к приватизации, цена вырастет и на самом аукционе. По мнению Давыдюка высокая ценность объекта спровоцировала попытки заблокировать приватизацию.

"Нашли к чему придраться - ОГХК получила за 50 млн грн новый участок и теперь стоит еще дороже, а значит надо остановить аукцион и опять переоценивать. Нет, товарищи, не надо. Рынок сделает это за вас и уже в первом раунде аукциона цена возрастет на эти 50 млн грн - там именно такой шаг для повышения ставок. А конечная стоимость вероятно будет значительно выше 3,7 млрд грн", - резюмировал Давидюк.

Отметим, что приватизационный аукцион первого объекта большой приватизации - "Обьединенной горно-химической компании" - состоится 31 августа. Ранее сообщалось, что участвовать в торгах намеревались около 10 международных компаний.

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ОГХК Приватизация госпредприятий
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