Стоимость ОГХК при приватизации значительно превысит стартовую цену аукциона, - эксперт

По его словам, накануне приватизации ОГХК команде Фонда госимущества приходится противостоять "олигархам и коррупционерам”, которые до этого контролировали госпредприятия. Оппоненты приватизации, в том числе прибегают к угрозам и информационным атакам.

“Например печально история с ОГХК и Фирташем. Который всеми силами пытается сорвать приватизационные процессы и не допустить прозрачного аукциона, потому что привык к другим методам, которые далеки от государственных интересов. Понятно, что стоимость в 3,7 миллиарда к уплате олигархом не желательна, тем более все понимают, что это только начало торгов”, - рассуждает эксперт.

Так, несмотря на существенный рост стартовой цены в ходе подготовки к приватизации, цена вырастет и на самом аукционе. По мнению Давыдюка высокая ценность объекта спровоцировала попытки заблокировать приватизацию.

"Нашли к чему придраться - ОГХК получила за 50 млн грн новый участок и теперь стоит еще дороже, а значит надо остановить аукцион и опять переоценивать. Нет, товарищи, не надо. Рынок сделает это за вас и уже в первом раунде аукциона цена возрастет на эти 50 млн грн - там именно такой шаг для повышения ставок. А конечная стоимость вероятно будет значительно выше 3,7 млрд грн", - резюмировал Давидюк.