Повторний аукціон з приватизації ОГХК призначать на жовтень, - Підласа

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки від фракції "Слуга народу", заступниці голови комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолани Підласи.

Як відомо, 31 серпня мав відбутися аукціон з продажу ОГХК, але Фонд держмайна його скасував.

"На аукціон встигли подати заявки 3 інвестори. Один із претендентів пов’язаний з колишнім орендатором двох титанових комбінатів, які зараз об’єднані в одну ОГХК. Ще один з претендентів - невідоме українське ТОВ, за яким не стоїть жоден системний інвестор", - пояснює Підласа.

За її словами, двоє з трьох заявників навіть не спромоглися подати повний пакет документів, а один не зробив обов’язковий внесок для участі в аукціоні. Тож обидва були дискваліфіковані.

"У цій ситуації спрацювала норма, яку просувала "Слуга народу" - під час карантину не можна викупити підприємство за стартовою ціною. І один допущений до аукціону заявник означає скасування торгів", - повідомила депутат.

Підласа розповіла, що Фонд держмайна вів переговори з двома десятками потенційних інвесторів, 18 із них підписали договір про нерозголошення та активно вивчали інформацію про підприємство. Але їм не вистачило відведених законом 2 місяців перед аукціоном, щоб детально вивчити всі дані про ОГХК та ухвалити рішення про участь в аукціоні.

"Треба було вивчити понад 10 тис. сторінок документів, погодити рішення з наглядовими радами та акціонерами, а це кропіткий та тривалий процес. Враховуючи, що ціла низка компаній просила про додатковий час, відтермінування аукціону є позитивним рішенням. Це допоможе залучити якісного інвестора, який забезпечить розвиток підприємства, а конкуренція дозволить підвищити стартову ціну - не 3,7 млрд грн, як зараз, а значно більше", - переконана Підласа.

За її словами приватизація відбудеться в жовтні, а держава отримає максимум надходжень до бюджету від продажу ОГХК.

Як зазначив в коментарі "Інтерфакс-Україна" заступник голови ФДМ Тарас Єлейко, новий аукціон пройде 29 жовтня о 11:00.

"Фонд державного майна виконає поставлене завдання провести приватизацію ОГХК у 2021 році, саме тому ми забезпечили всі можливості для потенційних інвесторів, в тому числі іноземних, взяти участь в прозорому аукціоні", - прокоментував Тарас Єлейко.