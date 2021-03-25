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При повторному щепленні від COVID можна використовувати інший однотипний препарат, - експерт

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 10:04
При повторному щепленні від COVID можна використовувати інший однотипний препарат, - експерт Фото: вакцинація від коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Пацієнту, який отримав першу дозу вакцини від COVID-19 Covishield, необов'язково використовувати саме цей препарат під час другого щеплення. Вдруге можна щепитися іншим однотипним препаратом.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила радник міністра охорони здоров'я з питань біологічної безпеки, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.

Вона додала, що зараз в Україні немає проблем з нестачею другої дози вакцини для тих, хто прищепився першою дозою Covishield.

"Бачите досвід Європи. У них стався збій неодноразово з постачанням вакцини - і Pfizer, і Moderna, і AstraZeneca. Це дійсно серйозне питання. Виробники не витримують контракти. І з того були дуже великі проблеми. Вирішували їх по-різному. Після вакцинації першої дози однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант - відтермінували введення другої дози ", - розповіла Виноград.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомляв, що індійський виробник вакцини вирішив уповільнити і може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (Covishield) в Україну. Причиною цього може стати реакція на дискредитаційну кампанію проти індійської вакцини в Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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