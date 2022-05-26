UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может ли быть повторное наступление России с севера: военные оценили угрозу

Фото: в Минобороны и ВСУ оценили угрозы наступления РФ с севера (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пока не имеет возможности повторить наступление с севера Украины. Однако враг не покидает планов по захвату столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра обороны Анны Маляр и заместителя начальника Главного оперуправления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Относительно группировки противника на Черниговском направлении. Сейчас наблюдаются некоторые перемещения подразделений, но признаков создания ударной группировки противника не обнаружено", - отметил представитель ВСУ.

В то же время в Минобороны уверены, что Россия при удобном случае может попытаться снова перейти к захвату Киева, поскольку это сразу изменит ход войны.

"Что касается угрозы Киеву. Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда, потому что уничтожить Киев и украинскую власть - это самое быстрое время завоевать Украину. Поэтому мы должны осознать, что эта угроза будет всегда", - сказала Маляр.

Напомним, что Россия и Беларусь начали снова перебрасывать к границе с Украиной тяжелую технику.

При этом оккупанты постоянно обстреливают пограничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияВойна России против Украины