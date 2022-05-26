Чи може бути повторний наступ Росії з півночі: військові оцінили загрозу

Росія поки не має можливості повторити наступ з півночі України. Проте ворог не покидає планів щодо захоплення столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра оборони Ганни Маляр та заступника начальника Головного оперуправління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Стосовно угруповання противника на Чернігівському напрямку. Зараз спостерігаються деякі переміщення підрозділів, але ознак створення ударного угруповання противника не виявлено", - зазначив представник ЗСУ.

Водночас у Міноборони впевнені, що Росія за нагоди може спробувати знову перейти до захоплення Києва, тому що це відразу змінить хід війни.

"Щодо загрози Києву. Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди, бо знищити Київ та українську владу - це найшвидший час завоювати Україну. Тому ми повинні усвідомити, що ця загроза буде завжди", - сказала Маляр.