Все может быть повторно еще раз разрушено. Шмыгаль - о восстановлении во время войны

"Но это только оперативное обновление. Идет война, все может быть еще раз разрушено. Поэтому сегодня начинать большое восстановление и крупные проекты рискованно", - отметил глава правительства.

Так, подчеркивает Шмыгаль, сперва необходимо завершить войну, выгнать российские войска с территории нашей страны, после чего можно будет "активно начать восстановление совсем по-другому".

"Не просто отстроить дома - это на самом деле самая простая задача. Если мы восстанавливаем Украину, то должны восстанавливать уже по новым параметрам, по новым стандартам жизни, потому что украинское общество очень изменилось, и это признал мир", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль назвал предстоящие этапы восстановления:

Первый - естественное восстановление во время военных действий.

Второй этап - период чрезвычайного положения после завершения военных действий.

Третий этап - полный план обновления Украины, предусматривающий структурные изменения.

"Не просто восстановление зданий, а вообще смену парадигмы нашего государства - восстановление вместе с нашими партнерами по региональному и параметрическому принципу. То есть мы зовем партнеров, говорим, давайте восстанавливать вместе, и даем параметры", - рассказал премьер.