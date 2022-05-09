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Все может быть повторно еще раз разрушено. Шмыгаль - о восстановлении во время войны

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (president.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправский, Владислав Красинский

Украина начала восстанавливать жилой фонд и инфраструктуру, поврежденные в результате российского вторжения, и которые подлежат восстановлению. На это правительство выделило регионам уже 1,6 миллиарда гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Но это только оперативное обновление. Идет война, все может быть еще раз разрушено. Поэтому сегодня начинать большое восстановление и крупные проекты рискованно", - отметил глава правительства.

Так, подчеркивает Шмыгаль, сперва необходимо завершить войну, выгнать российские войска с территории нашей страны, после чего можно будет "активно начать восстановление совсем по-другому".

"Не просто отстроить дома - это на самом деле самая простая задача. Если мы восстанавливаем Украину, то должны восстанавливать уже по новым параметрам, по новым стандартам жизни, потому что украинское общество очень изменилось, и это признал мир", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль назвал предстоящие этапы восстановления:

  • Первый - естественное восстановление во время военных действий.
  • Второй этап - период чрезвычайного положения после завершения военных действий.
  • Третий этап - полный план обновления Украины, предусматривающий структурные изменения.

"Не просто восстановление зданий, а вообще смену парадигмы нашего государства - восстановление вместе с нашими партнерами по региональному и параметрическому принципу. То есть мы зовем партнеров, говорим, давайте восстанавливать вместе, и даем параметры", - рассказал премьер.

Ранее сообщалось, что в Киевской области российские оккупанты разрушили боле 4000 жилых домов.

Добавим, что по данным "Укравтодора", РФ нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен.

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инфраструктураДенис ШмыгальЭкономика УкраиныВойна России против Украины