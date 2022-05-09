Все може бути повторно ще раз зруйновано. Шмигаль - про відбудову під час війни

"Але це тільки оперативне відновлення. Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні починати велике відновлення і великі проекти ризиковано", - зазначив глава уряду.

Так, наголошує Шмигаль, спершу необхідно завершити війну, вигнати російські війська з території нашої країни, після чого можна буде "активно розпочати відновлення зовсім по-іншому".

"Не просто відбудувати будинки – це насправді найпростіша задача. Якщо ми відновлюємо Україну, то маємо відновлювати вже за новими параметрами, за новими стандартами життя, тому що українське суспільство дуже змінилося, і це визнав світ", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль назвав майбутні етапи відновлення:

Перший - природне відновлення під час військових дій.

Другий етап - період надзвичайного стану після завершення військових дій.

Третій етап - повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.

"Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави - відбудова та відновлення разом з нашими партнерами за регіональним і параметричним принципом. Тобто ми кличемо партнерів, кажемо, давайте відновлювати разом, і даємо параметри", - розповів прем'єр.