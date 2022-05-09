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Все може бути повторно ще раз зруйновано. Шмигаль - про відбудову під час війни

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (president.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський, Владислав Красінський

Україна почала відбудову житловий фонд та інфраструктуру, пошкоджені в результаті російського вторгнення, і які підлягають відновленню. На це уряд виділив регіонам вже 1,6 мільярда гривень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Але це тільки оперативне відновлення. Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні починати велике відновлення і великі проекти ризиковано", - зазначив глава уряду.

Так, наголошує Шмигаль, спершу необхідно завершити війну, вигнати російські війська з території нашої країни, після чого можна буде "активно розпочати відновлення зовсім по-іншому".

"Не просто відбудувати будинки – це насправді найпростіша задача. Якщо ми відновлюємо Україну, то маємо відновлювати вже за новими параметрами, за новими стандартами життя, тому що українське суспільство дуже змінилося, і це визнав світ", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль назвав майбутні етапи відновлення:

  • Перший - природне відновлення під час військових дій.
  • Другий етап - період надзвичайного стану після завершення військових дій.
  • Третій етап - повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.

"Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави - відбудова та відновлення разом з нашими партнерами за регіональним і параметричним принципом. Тобто ми кличемо партнерів, кажемо, давайте відновлювати разом, і даємо параметри", - розповів прем'єр.

Раніше повідомлялося, що в Київській області російські окупанти зруйнували понад 4000 житлових будинків.

Додамо, що за даними "Укравтодору", РФ завдала збиток дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень.

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