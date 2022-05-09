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В Киевской области оккупанты разрушили боле 4000 жилых домов, - глава ОВА

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Понедельник 09 мая 2022 05:41
В Киевской области оккупанты разрушили боле 4000 жилых домов, - глава ОВА Фото: в Киевской области оккупанты разрушили более 4 тысяч домов (zona.media)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабного вторжения российские военные разрушили в Киевской области более 4000 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Разрушение зафиксировано в 46 из 69 общин Киевской области (66,7%). В результате боевых действий в регионе разрушены более 4000 жилых домов - частных и многоэтажных", - говорится в сообщении.

По словам Павлюка, критические разрушения получили здания в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных общинах.

Напомним, Павлюк оценил, насколько вероятно повторное наступление России на Киев.

Мы также писали о том, что в Киевской области мужчина подорвался на мине во время прогулки в лесополосе.

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Война России против Украины Киевская область
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