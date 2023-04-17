Повторний обстріл Запоріжжя: з'явились фото наслідків

"У вечір Великодня кляті рашисти повторно вдарили по Запоріжжю", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу - вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани.

"На щастя, люди не постраждали", - додав він.

Як розповів очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області:

46 артилерійські удари;

4 авіаційні;

4 із застосуванням БПЛА;

2 атаки з РСЗВ.

"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.