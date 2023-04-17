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Повторний обстріл Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Фото: з'явилися фото наслідків повторного обстрілу Запоріжжя на Великдень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора увечері, 16 квітня, російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Атаковані приватні будинки в одному із дачних кооперативів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"У вечір Великодня кляті рашисти повторно вдарили по Запоріжжю", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу - вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани.

"На щастя, люди не постраждали", - додав він.

Як розповів очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області:

  • 46 артилерійські удари;
  • 4 авіаційні;
  • 4 із застосуванням БПЛА;
  • 2 атаки з РСЗВ.

"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

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