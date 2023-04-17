Повторный обстрел Запорожья: появились фото последствий

Вчера вечером, 16 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Запорожье. Атакованы частные дома в одном из дачных кооперативов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"В вечер Пасхи проклятые рашисты повторно ударили по Запорожью", - рассказал он.
По его словам, в результате обстрела повреждены дома садового кооператива - вылетели стекла, повреждены фасады, крыши, заборы.
"К счастью, люди не пострадали", - добавил он.
Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам Запорожской области:
"В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу", - добавил глава региона.
Как сообщалось, вечером 16 апреля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области. Под обстрелом оказались дачные дома, выбиты стекла, разбиты фасады, машины. До этого в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 16 апреля русские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.
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