Повторный обстрел Запорожья: появились фото последствий

"В вечер Пасхи проклятые рашисты повторно ударили по Запорожью", - рассказал он.

По его словам, в результате обстрела повреждены дома садового кооператива - вылетели стекла, повреждены фасады, крыши, заборы.

"К счастью, люди не пострадали", - добавил он.

Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам Запорожской области:

46 артиллерийские удары;

4 авиационные;

4 с применением БПЛА;

2 атаки с РСЗО.

"В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу", - добавил глава региона.

Как сообщалось, вечером 16 апреля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области. Под обстрелом оказались дачные дома, выбиты стекла, разбиты фасады, машины. До этого в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 16 апреля русские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.