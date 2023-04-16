Росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджено дачні будинки
Сьогодні, 16 квітня, військові РФ вкотре обстріляли території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.
За даними глави ОВА, в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.
Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Крім того, ми повідомляли, що у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.
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