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Росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджено дачні будинки

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Запорізька область, Неділя 16 квітня 2023 22:49
Росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджено дачні будинки Фото: росіяни атакували Запорізьку область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 квітня, військові РФ вкотре обстріляли території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.

За даними глави ОВА, в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.

Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

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