Росіяни атакували Запорізьку область: пошкоджено дачні будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", - повідомив Малашко.

За даними глави ОВА, в результаті ворожого обстрілу обійшлось без жертв.

Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.