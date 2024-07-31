Повторна ВЛК для людей з інвалідністю: коли проходити і що буде, якщо цього не зробити

Що буде, якщо вчасно не пройти ВЛК

Навіщо повторно проходити медкомісію

Як повторно пройти ВЛК

Що буде, якщо вчасно не пройти ВЛК

Юрист зазначає, що повторно ВЛК необхідно пройти і тим, хто отримав інвалідність вперше, і тим, хто мав її раніше. Також нововведення стосуються і тих, чиє здоров’я погіршилося вже після початку повномасштабної війни в Україні.

Зазвичай, на проходження повторної ВЛК надається певний строк, про який повідомляється індивідуально. Однак варто уточнювати цей термін у своєму Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Дмитро Франчук наголошує, що у разі, якщо чоловік, який повинен пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), не з'явиться на огляд, він може зіткнутися з серйозними наслідками, а саме:

скасування групи інвалідності - неявка на повторний огляд може призвести до скасування наявної групи інвалідності, що позбавить особу відповідних пільг та соціального захисту

- неявка на повторний огляд може призвести до скасування наявної групи інвалідності, що позбавить особу відповідних пільг та соціального захисту мобілізація - після скасування групи інвалідності, особа може бути підлягати мобілізації, якщо стан її здоров'я дозволяє нести військову службу

- після скасування групи інвалідності, особа може бути підлягати мобілізації, якщо стан її здоров'я дозволяє нести військову службу адміністративна відповідальність - особи з інвалідністю, які не пройдуть обов'язковий медичний огляд ВЛК у встановлений термін, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок

- особи з інвалідністю, які не пройдуть обов'язковий медичний огляд ВЛК у встановлений термін, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок втрати соціальних пільг та допомоги - у разі непроходження ВЛК, особа може втратити право на певні соціальні пільги та допомогу, яку надає держава людям з інвалідністю

у разі непроходження ВЛК, особа може втратити право на певні соціальні пільги та допомогу, яку надає держава людям з інвалідністю зміна статусу - непроходження повторного огляду ВЛК може вплинути на поточний військовий статус особи з інвалідністю, включаючи можливе повернення до переліку осіб, які підлягають призову

Навіщо повторно проходити медкомісію

Основна мета повторного медогляду полягає у тому, щоб перевірити, чи дійсно стан здоров’я людини відповідає встановленій групі інвалідності.

"Це пов’язано з тим, що після 24 лютого 2022 року значно зросла кількість звернень щодо встановлення інвалідності, і виникла необхідність перевірити об’єктивність цих рішень", - говорить Дмитро Франчук.

За його словами, повторні огляди передбачають індивідуальний підхід до кожного випадку, враховуючи особливості здоров'я пацієнтів. Це дозволяє забезпечити максимально точну оцінку стану здоров'я та відповідність встановленої групи інвалідності.

Якщо ви не згодні з результатами повторного огляду, у вас є право оскаржити їх у встановленому законом порядку.

Як повторно пройти ВЛК

Дмитро Франчук говорить, що у випадку, коли ви підпадаєте під категорію осіб, яким необхідно пройти повторну ВЛК, необхідно пам’ятати важливі етапи медкомісії.

Зверніться до свого ТЦК та СП. Дізнайтеся точну дату і час проходження огляду. Це допоможе вам підготуватися й уникнути непорозумінь.

Підготуйте всі медичні документи, які у вас є. Це можуть бути довідки, виписки з медичних карток та інші важливі документи, що підтверджують ваш стан здоров'я.

Прийдіть на огляд у призначений час. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи та готовність до медичного обстеження.

"Якщо ви не згодні з результатами огляду, зверніться за консультацією до юриста. Ви маєте право оскаржити рішення у встановленому законом порядку", - радить юрист.