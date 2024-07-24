Чи потрібно заброньованим проходити ВЛК: відповідь Мінцифри
Заброньованим військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК. Таке нововведення вже вступило в силу.
Про це повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За її словами, в першу чергу, бронювання доступне для критично важливих підприємств, підприємств, які надають товари та послуги Силам оборони.
"Йти до ТЦК співробітнику не потрібно. Тому що він пройшов всі перевірки, в нього інформація про бронювання відобраажається у застосунку "Резерв+". Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", - сказала вона.
За її словами, ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь. До того ж для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.
"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберезі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", - зазначила Ткач.
Бронь від мобілізації в Україні
З 17 липня броню від мобілізації в Україні стало можливим оформити в "Дії". На даний момент сервіс доступний для критично важливих підприємств. У Мінцифри пообіцяли розширити перелік підприємств.
У травні РБК-Україна писало, що заброньовані військовозобов'язані мають пройти ВЛК, якщо не проходили її останні п'ять років. При цьому військкомат має видати відповідний напрямок.
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