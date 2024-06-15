"Умови стали суворіші": адвокат розповів про нюанси в переогляді інвалідності на ВЛК

Після того, як в Україні ухвалили закон про мобілізацію, усі чоловіки, які отримали статус інвалідності чи обмежено придатного, повинні заново пройти лікарський огляд , щоб підтвердити чи спростувати висновки.

Насамперед, зазначає експертка, Кабінет Міністрів України повинен спільно з правоохоронними органами вжити заходів для перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп.

Однак ця норма не стосується тих:

кому інвалідність II та III груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності

за наслідками захворювань, поранень, одержаних під час захисту Вітчизни

у разі відсутності кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів

за наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

хто має інвалідність з дитинства

"Основний нюанс - це те, що порівняно з 2022 та 2023 роками зараз значно суворіші умови проходження медогляду. Уже неодноразово виявляли, що за будь-якого натяку на невідповідність діагнозу чи альтернативного трактування діагнозу особу автоматично визнають "придатною" до проходження військової служби", - пояснює Олена Воронкова.

Усі діагнози та захворювання, які "роблять" людину не придатною до військової служби, вказані в наказі Міністра оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №402.

Однак, пригадує Воронкова, був випадок коли діагноз, який встановили людині повністю відповідав найменуванню, яке було зазначене в примітках до вказаного наказу.

"Але примітка - це не стаття, тому лікарі до уваги її не взяли, й людину з важким захворюванням визнали придатною до проходження служби", - зазначає вона.

Повторне проходження ВЛК обмежено придатними виключає корупційну складову на медичних оглядах (фото: Суспільне Львів)

Олена додає, що з виключенням поняття "обмежено придатний" з законодавства, уряд створив умови, за яких певний відсоток осіб, які наразі є непридатними до військової служби, визнають придатними.

Водночас нова норма унеможливлює просочування корупції.

"Якщо подивитись на формулювання, з яким переогляд вводять у дію, можемо побачити, що його проводять не тільки з метою збільшення військовозобов'язаних, а й з метою перевірки органів і посадових осіб, які проводять ці огляди", - пояснює адвокат.

Олена Воронкова також заспокоює тих, кого виключили з військового обліку, або тих, кому групу інвалідності встановили вже в межах повторного огляду чи переогляду.

Ще один позитивний момент - це виключення необхідності проведення переогляду для осіб, у яких є непоправне понівечення здоров'я.

"Так, нарешті визнали на рівні законодавства, що кінцівка сама собою не відросте", - фіналізує Воронкова.