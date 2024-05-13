У МОЗ зробили важливу заяву щодо медогляду чоловіків, які мають інвалідність

В Україні проведуть перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook .

"Самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, станом на зараз не треба", - наголосили в МОЗ.

Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Винятки становлять:

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила закон про мобілізацію, після чого його майже одразу підписав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, документ зобов'язує чоловіків, які отримали інвалідності 2 та 3 груп після повномасштабного вторгнення росіян, пройти повторний медогляд.

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