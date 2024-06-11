Повторна евакуація. У яких випадках переселенці мають право на виплати

У яких випадках повторно евакуйовані переселенці мають право на виплати

При евакуації з небезпечних регіонів українці мають право на виплату допомоги на проживання ВПО. Вона надається при першому переміщенні, а також у ряді випадків при повторному переселенні, а саме:

якщо людина виїхала з території, на якій була оголошена обов’язкова евакуація після 1 серпня 2023 р., якщо людина є у переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють. Навіть якщо людина самостійно виїхала, або за допомогою благодійних, громадських організацій, їй необхідно звернутися до ОВА, щоб її включили до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуювали

з території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, які внесені до Переліку після 1 грудня 2023 р. Їх список можна перевірити тут

після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання. Дані про відповідний факт має бути внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості) або уповноважений орган має подати документальне підтвердження

Як отримати виплату

Допомогу для ВПО призначають на сімʼю. Щоб отримати виплату вперше, переміщені особи можуть звернутися як онлайн через застосунок Дія, так і безпосередньо - до ЦНАП, органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Якщо родина вже вдруге звертається за оформленням виплат, то послуга оформлення документів онлайн недоступна.

Розмір допомоги на сім'ю:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень

для інших осіб - 2 000 гривень

Допомога призначається на кожного члена сім’ї. При цьому відомості про них мають бути включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплати призначають строком на 12 місяців.