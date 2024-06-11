Повторна евакуація. У яких випадках переселенці мають право на виплати

В Україні проходить примусова евакуація жителів Сумської області з населених пунктів, які розташовані у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ. Окрім цього, українці масово переселяються із прифронтових територій, а саме з Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.
РБК-Україна розповідає, за яких умов вдруге переміщені особи можуть отримати виплати на проживання.
При евакуації з небезпечних регіонів українці мають право на виплату допомоги на проживання ВПО. Вона надається при першому переміщенні, а також у ряді випадків при повторному переселенні, а саме:
Допомогу для ВПО призначають на сімʼю. Щоб отримати виплату вперше, переміщені особи можуть звернутися як онлайн через застосунок Дія, так і безпосередньо - до ЦНАП, органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Якщо родина вже вдруге звертається за оформленням виплат, то послуга оформлення документів онлайн недоступна.
Розмір допомоги на сім'ю:
Допомога призначається на кожного члена сім’ї. При цьому відомості про них мають бути включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплати призначають строком на 12 місяців.
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Раніше ми писали про те, яку допомогу можуть отримати діти-переселенці у 2024 році.
Під час підготовки публікації використали матеріали: пост Юридичного порадника для ВПО у Facebook та інформацію із Wiki.legalaid.