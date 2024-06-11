Повторная эвакуация. В каких случаях переселенцы имеют право на выплаты

В Украине проходит принудительная эвакуация жителей Сумской области из населенных пунктов, расположенных в 10-километровой зоне от границы с РФ. Кроме этого, украинцы массово переселяются с прифронтовых территорий, а именно из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
РБК-Украина рассказывает, при каких условиях ВПЛ, которые уже второй раз эвакуировались, имеют право на выплаты.
При эвакуации из опасных регионов украинцы имеют право на выплату пособий на жительство ВПЛ. Она предоставляется при первом перемещении, а также в ряде случаев при повторном переселении, а именно:
Помощь для ВПЛ назначают на семью. Чтобы получить выплату в первый раз, перемещенные лица могут обратиться как онлайн через приложение "Дія", так и непосредственно - в ЦПАУ, орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.
Если семья уже второй раз обращается за оформлением выплат, услуга оформления документов онлайн недоступна.
Размер пособия на семью:
Помощь назначается на каждого члена семьи. При этом сведения о них должны быть включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Выплаты назначают сроком 12 месяцев.
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При подготовке публикации использовали материалы: пост Юридического советника для ВПЛ в Facebook и информацию из Wiki.legalaid.