Повторная эвакуация. В каких случаях переселенцы имеют право на выплаты

В каких случаях повторно эвакуированные переселенцы имеют право на выплаты

При эвакуации из опасных регионов украинцы имеют право на выплату пособий на жительство ВПЛ. Она предоставляется при первом перемещении, а также в ряде случаев при повторном переселении, а именно:

если человек выехал с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 г., если человек находится в перечне лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют. Даже если человек самостоятельно выехал или с помощью благотворительных, общественных организаций, ему необходимо обратиться в ОВА, чтобы его включили в перечень лиц, которые обязательно/принудительно эвакуированы

с территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированных, которые включены в Перечень после 1 декабря 2023 г. Их список можно проверить здесь

по возвращении домой жилье человека было уничтожено или повреждено до степени негодности для проживания. Данные о соответствующем факте должны быть внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (при технической возможности) или уполномоченный орган должен подать документальное подтверждение

Как получить выплату

Помощь для ВПЛ назначают на семью. Чтобы получить выплату в первый раз, перемещенные лица могут обратиться как онлайн через приложение "Дія", так и непосредственно - в ЦПАУ, орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.

Если семья уже второй раз обращается за оформлением выплат, услуга оформления документов онлайн недоступна.

Размер пособия на семью:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен

для других лиц - 2 000 гривен

Помощь назначается на каждого члена семьи. При этом сведения о них должны быть включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Выплаты назначают сроком 12 месяцев.