Як отримати кошти на путівку до дитячого табору через "єОздоровлення": покрокова інструкція

Родини, що мають дітей з вразливих категорій можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору. Для цього достатньо скористатись програмою "єОздоровлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

Цьогоріч за програмою "єОздоровлення" отримати безоплатні путівки зможуть:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Як скористатися програмою?

Крок 1

Отримати сповіщення в Дії, застосунку "ПриватБанку" або від працівників соцзахисту. Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою тут.

Крок 2

Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні "ПриватБанку".

Крок 3

Отримати кошти на карту, 15 890 грн на одну дитину. Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7-18 років, які мають право скористатися програмою.

Крок 4

Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми.

Крок 5

Забронювати путівку. Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину.

Крок 6

Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.