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"Повториться Чорнобаївка": Арестович розповів, що чекає армію РФ у разі нового наступу на Київ

Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін може спробувати знову відправити армію РФ у наступ на Київ. Однак окупанти неодмінно зазнають нищівної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що російському диктатору може прийти в голову повторно "жбурнути" свої війська в напрямку української столиці.

"Їх достатньо накопичити тисяч 20-30. І він вважатиме, що це достатня загроза, аби нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі", - вказав Арестович.

Проте, за його словами, для окупантів повториться лише травма Чорнобаївки.

"Просто протягом кількох днів станеться багато разів "Чорнобаївка", і на цьому все закінчиться", - додав радник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у росіян на фронті немає жодних перспектив.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України