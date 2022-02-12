"Повторения 2014 года не будет". Резников и Залужный заверили в готовности дать отпор России

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не был готов сопротивляться тому, с кем вчера сидел за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая... Каждый, кто хотя бы один раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен - повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одесса, ни Харьков, ни любой другой город", - сказал Резников.

Как отметил министр, ситуацию вокруг Украины контролируют разведка, армия и дипломаты. Украина в круглосуточном режиме координирует свои действия с международными партнерами.

"Никто не может заглянуть в голову руководителям Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий заверил, что подразделения ВСУ готовы дать отпор врагу. Кроме того, на территории нашего государства развернули силы терробороны, которые вооружили противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами.

"Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!",- резюмировал Залужный.