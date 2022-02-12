"Повторення 2014 року не буде". Резніков та Залужний запевнили в готовності дати відсіч Росії

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша... Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений - повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто", - сказав Резніков.

Як наголосив міністр, ситуацію довкола України контролюють розвідка, армія та дипломати. Україна в цілодобовому режимі координує свої дії з міжнародними партнерами.

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач запевнив, що підрозділи ЗСУ готові дати відсіч ворогові. Крім того, на території нашої держави розгорнули Сили тероборони, які озброїли протитанковими та зенітно-ракетними комплексами.

"Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", - резюмував Залужний.