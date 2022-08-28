Повреждены десятки домов: в мэрии Запорожья рассказали о последствиях ночного обстрела

В результате ночного обстрела оккупантами Запорожья повреждения получили 9 многоэтажных и 40 частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.
"В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках. Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью", - написал он.
Куртев отметил, что городские коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений.
29 августа в зданиях начнутся восстановительные работы.
Напомним, ночью 28 августа оккупанты обстреляли Запорожье. Пять человек пострадали.
27 августа россияне обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.
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