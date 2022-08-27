Обстрел школы в Запорожье: в ОВА показали видео последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Запорожской ОВА Александра Старуха .

"В результате атаки пострадали учебные корпуса. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, а также выбито многочисленное количество окон", - говорится в сообщении.

По словам Старуха, в заведение прилетело несколько ракет. На момент их попадания учеников там не было, а охрана и руководство школы-интерната остались живыми и невредимыми.