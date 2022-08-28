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Войска РФ ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавшие

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Запорожье, Воскресенье 28 августа 2022 08:35
Войска РФ ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавшие Фото: Войска РФ ночью обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье, 28 августа, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.

В результате обстрела пострадали пять домой.

Кроме этого, двое людей травмировались обломками стекла.

Куртев добавил, что дополнительная информация уточняется.

Напомним, вчера ночью российские оккупанты обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

Кроме того, 27 августа россияне ночью обстреливали Запорожье. Власти зафиксировали 16 "прилетов".

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