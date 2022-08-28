Войска РФ ночью обстреляли Запорожье, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 28 августа, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.