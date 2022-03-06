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Из-за повреждения газопровода часть Донецкой и Запорожской областей остались без газа

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 16:14
Из-за повреждения газопровода часть Донецкой и Запорожской областей остались без газа Фото: магистральный газопровод поврежден в Донецкой области (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Диспетчеры Оператора ГТС Украины сегодня зафиксировали резкий скачок давления в газотранспортной системе, который свидетельствует о повреждении магистрального газопровода Краматорск-Донецк-Мариуполь. Это произошло в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

По данным пресс-службы, из-за невозможности поддерживать давление, газопровод перекрыт, без газоснабжения 24 ГРС в регионе. Около миллиона потребителей Донецкой и Запорожской областей останутся без газа.

"Газовики ищут технические решения, чтобы минимизировать потери и вернуть газ потребителям. Сейчас невозможно приступить к ликвидации аварии из-за высокой интенсивности боевых действий", - говорится в сообщении.

Сейчас остаются остановленными 39 газораспределительных станций в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях.

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