ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через пошкодження газопроводу частина Донецької та Запорізької областей залишились без газу

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 16:14
Через пошкодження газопроводу частина Донецької та Запорізької областей залишились без газу Фото: Магістральний газопровід пошкоджено в Донецькій області (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчери Оператора ГТС України сьогодні зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, який свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь. Це відбулося внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ.

За даними прес-служби, через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 ГРС у регіоні. Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу.

"Газовики шукають технічні рішення, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Наразі неможливо приступити до ліквідації аварії через високу інтенсивність бойових дій", - йдеться в повідомлені.

Наразі залишаються зупиненими 39 газорозподільних станцій у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати