Поврежден военный объект и два дома: новые подробности удара по Одессе

Отмечается, что силы противовоздушной обороны оперативного командования "Юг" отражали ракетную атаку российских оккупантов. Крылатые ракеты типа Х555 или Х101 были запущены самолетами Ту-95 из Каспийского моря. ПВО удалось сбить две из них, а также два вражеских беспилотника. Последние корректировали обстрел города.

"К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома", - добавили в горсовете.

В ОК "Юг" допускают возможность новых ракетных ударов по Одессе. Жителей просят не снимать места попадания ракет в течение трех часов.

"К сожалению, наши худшие прогнозы оправдались. Сегодня очередной прилет. Есть у нас пострадавшие и погибшие. В настоящее время вся информация уточняется", - сказал спикер Одесского горсовета Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.