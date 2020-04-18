Поворозник попросил отстранить его, чтобы гарантировать независимость следствия, - эксперт

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник попросил об отставке, чтобы обеспечить независимое расследование. Об этом написал политический эксперт Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Читаю в новостях, что Поворозник попросил у Кличко отстранить себя от должности первого заместителя главы КГГА на время следствия. Хорошая и правильная инициатива, когда нужно детально разобраться в этой неоднозначной ситуации", - написал политолог.

По его мнению, таким шагом чиновник подтвердил, что репутация ему важнее.

"Во-вторых - Поворозник продемонстрировал, что не будет влиять на следствие. Ушел с должности, чтобы обеспечить независимое расследование. И это доказывает его заинтересованность в том, чтобы как можно скорее поставить публичные точки над "і" в этой истории. А также говорит о том, что он уверен в своей правоте", - констатировал Виктор Таран.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения своих обязанностей на время следствия.