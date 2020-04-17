Кличко отстранил Поворозника на время следствия

Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Поворозник был отстранен после поданного им заявления

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что городская власть сотрудничает с правоохранительными органами по предупреждению коррупции.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сообщил Кличко.

Мэр назвал написания заявления "правильным шагом" и подтвердил, что отстранил Поворозника.

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!", - добавил Кличко.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.