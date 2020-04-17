ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко отстранил Поворозника на время следствия

Новости » Политика     17.04.2020 - 22:49
Кличко отстранил Поворозника на время следствия
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Поворозник был отстранен после поданного им заявления

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что городская власть сотрудничает с правоохранительными органами по предупреждению коррупции.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сообщил Кличко.

Мэр назвал написания заявления "правильным шагом" и подтвердил, что отстранил Поворозника.

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!", - добавил Кличко.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

Кличко о задержании первого замглавы КГГА: я никого покрывать не буду Появился рейтинг электоральных симпатий киевлян
Новости Украины Виталий Кличко
News
On Top