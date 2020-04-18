Поворозник попросив усунути його, щоб гарантувати незалежність слідства, - експерт

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив про відсторонення, щоб забезпечити незалежне розслідування. Про це написав політичний експерт Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.

"Читаю у новинах, що Поворозник попросив у Кличка відсторонити себе з посади першого заступника голови КМДА на час слідства. Хороша і правильна ініціатива, коли треба детально розібратись у цій неоднозначній ситуації", - написав політолог.

На його думку, таким кроком чиновник підтвердив, що репутація йому важливіше.

"По-друге - Поворозник продемонстрував, що не впливатиме на слідство. Пішов з посади, щоб забезпечити незалежне розслідування. І це доводить його зацікавленість в тому, щоб якомога швидше поставити публічні крапки над "і" в цій історії. А також говорить про те, що він впевнений у своїй правоті", - констатував Віктор Таран.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

17 квітня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання своїх обов'язків на час слідства.