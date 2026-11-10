У ЦВК пропонують змінити ідентифікацію виборців

Україні необхідно перейти від ідентифікації виборців за датою та місцем народження до податкового номера.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців", повідомляє РБК-Україна , яке є інформаційним партнером заходу.

"Виклик перший - це ідентифікація виборців. Ми хотіли би перейти від ідентифікації виборців по дату і місці народження до ідентифікації по податковому номеру", - зазначив він.

За словами Дубовика, це важливий етап, який поєднає реєстр виборців з усіма іншими держреєстрами - в першу чергу з податковим реєстром, реєстром ВПО.

Це також дозволить створити єдину інформаційну модель, мережу ідентифікації громадянина або по податковому номеру, або по номеру документу, що ідентифікує особу.

Виборці за кордоном і зміна виборчої адреси

Заступник голови ЦВК розповів, що для України в цьому контексті є важлива активна реєстрація виборців за кордоном і введення постійної можливості змінювати виборчий адрес.

"Тому що повинно існувати і одне обмеження - напередодні виборів, коли зрозуміло те, як ми повинні друкувати виборчі бюлетені, їх доставляти. В інший час громадянин повинен мати вільну можливість змінювати виборчий адрес", - заявив він.

Дубовик підкреслив, що Україна має "подолати цей конфлікт з консерватизмом" і спонукати законодавця до реформи.

"Бо як людина може змінювати свою офіційну реєстрацію будь-де і будь-коли, так само всередині країни і за кордоном, так само вона повинна мати можливість змінювати свою виборчу адресу", - резюмував він.