Послевоенные выборы в Украине: в ЦИК раскрыли планы по новым правилам и законам

В Украине готовятся к проведению будущих послевоенных выборов, разрабатывая необходимые законодательные изменения, обновляя государственные реестры и упрощая административные процедуры для граждан.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик на форуме Гражданской сети ОПОРА "Легитимность послевоенных выборов начинается с реестра избирателей", сообщает РБК-Украина , которое является информационным партнером мероприятия.

По его словам, в следующем году ожидается активное продолжение работы рабочей группы во главе с Александром Корниенко. Дубовик отметил, что при отсутствии внешних факторов необходимо постепенно продвигаться вперед хотя бы на уровне подгрупп, если не на уровне большой рабочей группы.

"Мы должны наконец финализировать наши наработки, составить хотя бы основу законопроекта", - подчеркнул он.

Кроме этого, уже существует полностью готовый к принятию законопроект о новой редакции закона про Государственный реестр избирателей.

"Он не является политически чувствительным. Все понимают, никто не возражает против предложений Центральной избирательной комиссии", - рассказал Дубовик.

Он добавил, что на повестке дня остается и законопроект Алины Загоруйко по определению возможности проведения выборов на тех или иных территориях, который также можно успешно проработать.

Мягкая люстрация и упрощение сервисов за границей

Особое внимание в ЦИК уделяют изменениям в Уголовный кодекс по так называемой мягкой люстрации. В частности, по коллаборантам предлагается четко определить большие сроки невозможности занимать должности или заниматься определенной деятельностью, где речь может идти о трех годах.

"Дальше мы работаем над своими внутренними регламентами, связанными с улучшением сервисов Государственного реестра избирателей", - рассказал замглавы ЦИК.

По его словам, в течение ближайшего месяца ожидается принятие постановления ЦИК, которое значительно упростит доступ избирателей к изменению избирательного адреса за границей.

"Там практически юридический механизм уже наработан, остался внешний вид, потому что мы, учитывая предложения "Опоры", пытаемся упростить сам сервис и сделать его более доступным", - отметил Дубовик.

Он добавил, что комиссия практически завершила реализацию всех необходимых подзаконных актов в Избирательный кодекс по всем видам выборов. Это позволит устранить окончательные пробелы, чтобы при любых обстоятельствах действующий Избирательный кодекс мог быть полноценно реализован на уровне подзаконных актов.