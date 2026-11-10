У ЦВК пояснили, як можуть залучити "Дію" до повоєнних виборів

Після війни "Дію" можуть використати для доступу до окремих виборчих послуг, однак голосувати через смартфон українці не будуть.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Легітимність повоєнних виборів починається з реєстру виборців", повідомляє РБК-Україна , яке є інформаційним партнером заходу.

За словами Дубовика, окремі сервіси Державного реєстру виборців можуть інтегрувати з порталом "Дія". Це дало б громадянам змогу користуватися ними через звичну цифрову платформу, не звертаючись безпосередньо до реєстру.

У ЦВК пояснюють, що такий механізм може працювати за аналогією з послугами Пенсійного фонду, які доступні через "Дію". У цьому випадку портал виступає посередником між громадянином і державною установою, а не замінює її інформаційну систему.

Дубовик окремо наголосив, що про проведення виборів у смартфоні не йдеться. Можлива інтеграція передбачає лише спрощення доступу до деяких послуг реєстру.

Чи передаватимуть реєстр Мінцифри

У ЦВК не планують передавати Державний реєстр виборців Міністерству цифрової трансформації. Натомість комісія наполягає на необхідності налагодити взаємодію між інформаційними системами.

Дубовик розповів, що відповідні ідеї обговорювали ще до початку повномасштабної війни. Однак тоді виникали розбіжності щодо формату співпраці: у Мінцифри порушували питання передачі реєстру, тоді як у ЦВК вважали такий варіант неприйнятним і пропонували саме інтеграцію сервісів.

За словами заступника голови комісії, це питання залишається актуальним. Така взаємодія може спростити для громадян користування послугами Державного реєстру виборців і зробити їх доступнішими через єдину цифрову платформу.